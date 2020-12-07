الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 15 إصابة بينها 3 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الاثنين/ عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة 3 منها بعدوى محلية تم تسجيلها في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86634 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي وقوانغدونغ وتشجيانغ وفوجيان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3948 حالة غادر منها 3703 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81719 شخصا، مشيرة إلى أن 5758 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 231 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 6897 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 112 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 716 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5567 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 574 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.