محامي ترامب الشخصي يؤكد أنه بخير ويتلقى رعاية كبيرة بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا

قال المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي رودي جولياني إنه بخير ويتلقى رعاية كبيرة، وذلك بعد ساعات من إعلان دونالد ترامب عن إصابة محاميه بفيروس كورونا المستجد.
وأعرب جولياني -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - عن شكره لكل أصدقائه ومتابعيه لدعواتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل مؤكدا أنه في حالة جيدة، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكان أحد المصادر المقربة من جولياني قد أفاد الليلة الماضية بأنه تم إدخاله إلى مستشفى جامعة "جورج تاون".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس (الأحد) إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس كورونا المستجد.
وكتب ترامب -في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر- "إن رودي جولياني أفضل عمدة في تاريخ مدينة نيويورك والشخص الذي ظل يعمل دون تعب لفضح الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة قد أصيب بفيروس الصين .. أتمنى له الشفاء العاجل"
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