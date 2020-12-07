مسؤول روسى ينفى وجود قنبلة على متن طائرة فى مطار كينيدى

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول وفق لوكالة "نوفوستى" الروسية: "كان هناك بلاغ بوجود جسم غريب على متن الطائرة لكن لم تتأكد صحته. لقد فحصنا كل شيء، ويتم حاليا إعداد الطائرة لرحلة العودة، وقريبا يبدأ الركاب بالصعود على متن الطائرة".

وفى وقت سابق، أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، التحقيق فى تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت فى مطار جون كينيدى الدولى.