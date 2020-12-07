محامى ترامب يكشف حالته الصحية بعد أنباء إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال جوليانى، -حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إنه بخير ويتلقى رعاية كبيرة، معربا عن شكره لكل أصدقائه ومتابعيه لدعواتهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.
وكان أحد المصادر المقربة من جوليانى قد أفاد الليلة الماضية بأنه تم إدخاله إلى مستشفى جامعة "جورج تاون".
يشار إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأحد، إصابة محاميه الشخصى رودى جوليانى بفيروس كورونا المستجد.
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