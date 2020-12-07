الإصابات بكورونا في العالم تتجاوز 67 مليونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز 67 مليونا.

وذكرت الجامعة الأمريكية التي تستند إلى البيانات المختلفة المتاحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بلغ 67.004.543، فيما توفي 1.535.038 شخصا بتداعيات الإصابة بـ"كوفيد – 19"، وبالمقابل، تعافى أكثر من 43 مليون شخص.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت أن عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" جائحة عالمية.