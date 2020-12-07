الصين تكتشف مجددا فيروس كورونا على عبوات لحوم مجمدة مستوردة

أعلنت الصين اليوم الاثنين اكتشاف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على عبوات لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل وأوروجواي، وذلك في وسط وشرقي البلاد.

وذكرت السلطات الصحية في "ووهان" (المركز السابق لتفشي كورونا في الصين) - في بيان - أنها عثرت على فيروس كورونا على عينتين من عبوات اللحوم المجمدة المستوردة في المدينة عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأن العينتين تم الحصول عليهما من شحنة للحم الخنزير المجمد المستورد من البرازيل وشحنة أخرى للحم البقر المجمد المستورد من أوروجواي.

واتخذت السلطات الصحية التدابير الطارئة لمنع نزول هذه المنتجات للأسواق وتعقيم المخازن والبيئة المحيطة.

كما أعلنت السلطات الصحية بمحافظة جويه في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين أن نتيجة اختبارات رصد فيروس كورونا جاءت إيجابية لثلاث عينات من عبوات لحوم البقر المجمدة المستوردة من الأرجنتين، حيث منعت السلطات توزيعها في السوق.

ويجري تطهير منشأة تخزين عبوات لحوم البقر والبيئة المحيطة، فيما تم الاشتباه في إصابة بعض المتعاملين مع العبوات بالعدوى، حيث تم وضعهم قيد الحجر الصحي للمراقبة الطبية، وجاءت نتيجة اختبارات الحمض النووي لهم سلبية.