حقق أكثر من 17 مليون ريال.. ضبط مواطن انتحل شخصية موظف حكومي في السعودية

أعلنت شرطة الرياض، القبض على مواطن انتحل شخصية موظف حكومي للاحتيال على بعض العاملين.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت عن تمكن القبض على مواطن، في العشرينات من عمره، وذلك لتورطه بانتحال صفة موظف حكومي.

وأوضحت شرطة الرياض أن المتهم قام بالاحتيال على بعض العاملين بالمحلات التجارية، والحصول على مبالغ مالية، مقابل الامتناع عن تحرير المخالفات.

وأضاف الكريديس أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر المتهم بارتكابه عدد من الجرائم بنفس النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة، لإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض علي تشكيل عصابي نجحوا في الاستيلاء علي 17 مليون ريال سعودي.

وأفاد خالد الكريديس في تصريحات صحفية له أن التشكيل العصابي مكون من 3 مواطنين ومخالِفَينْ لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأشار إلى أن التشكيل تحصل من هذه العمليات الاحتيالية على أكثر من 17 مليون ريال، وقاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ تعود لكياناتٍ تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيدٍ من الجنسية السورية يقيم في الخارج.