ساعات ويبدأ التطعيم.. مخاوف داخل بريطانيا بشأن كمية لقاحات فايزر

كشف رؤساء الصحة في بريطانيا، أن المملكة المتحدة ستتلقى ما يصل إلى أربعة ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا الخاص بشركتي فايزر وبايونتك، قبل نهاية العام الجاري، حيث تبدأ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في تلقي الجرعات بدءًا من غد الثلاثاء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أثيرت مخاوف من ألا يتلقى المواطنون اللقاح في الدفعة الأولى من التحصين بسبب نقص الإمدادات بعد أن أعلنت الحكومة أنه تم إرسال 800 ألف جرعة فقط من لقاح فايزر إلى المملكة المتحدة.

لكن رؤساء هيئة الخدمات الصحية بددوا هذه المخاوف، حيث أكد سافرون كورديري، نائب الرئيس التنفيذي لمقدمي الخدمات، للجمهور أن البلاد تتوقع أن يصل أربعة ملايين جرعة من لقاح فايرز بحلول نهاية ديسمبر.

وأضاف: "نعلم أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر تدخل البلاد الآن.. ونعلم أن العديد من مراكز المستشفيات الـ50 في جميع أنحاء البلاد قد تلقت بالفعل مخصصاتها ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد اليوم، لذلك نحن نعلم أن هذه الشحنة موجودة هنا".

وأشار: "نتوقع أن يصل للبلاد أربعة ملايين جرعة، لتكون معنا بحلول نهاية ديسمبر. لذا فإن هذه الشحنة من اللقاح وهذا التوزيع يسيران على الطريق الصحيح".

ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر في العشرات من المستشفيات اعتبارًا من غدا الثلاثاء، وذلك مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في الصحة الذين هم أكثر عرضة لخطر الوباء.