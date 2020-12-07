عاجل.. حكومة إثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة الوزراء فى إثيوبيا، اليوم الإثنين، انتهاء العمليات العسكرية فى إقليم تيجراى، مؤكدة أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان فى الإقليم، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.





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