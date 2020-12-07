روسيا تصدر أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار خلال 11 شهرًا

أعلنت "روس أبورون إكسبورت"، الشركة المسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، اليوم الاثنين، أنها صدرت أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا خلال الأحد عشر شهرا الماضية بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال سيرجي شيميزوف رئيس مجموعة "روستيخ" الحكومية، التي تضم "روس أبورون إكسبورت"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" "حتى الآن، تم تصدير بالفعل حوالي 10 مليارات، وأعتقد أنه بحلول نهاية ديسمبر 2020 سنصل إلى الأهداف المخطط لها، وجرت العادة أن يتم تصدير شحنات بالحد الأقصى في نهاية العام".

ومن المخطط أن تصدر "روس أبورون إكسبورت" في 2020 أسلحة ومعدات عسكرية بما لا يقل عن 13.7 مليار دولار.

وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث استحوذت في 2019 على 21% من مبيعات الأسلحة العالمية.