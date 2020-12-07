نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت انتهاء العمليات العسكرية فى إقليم تيجراى.

وأكدت رئاسة الوزراء في إثيوبيا، أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان فى الإقليم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة، أعلنت عن توقيع اتفاق مع الحكومة الإثيوبية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي دون عوائق.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن قوات الجيش سيطرت على عاصمة إقليم تيجراي، بعد معارك دامت نحو 3 أسابيع.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "يسرني أن أعلن أننا أكملنا وأوقفنا العمليات العسكرية في إقليم تيغراي".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان أن "الحكومة الاتحادية تسيطر الآن بشكل كامل على مدينة مقلي".

وكانت حكومة أبي أحمد، تسعى لإخماد فصيل عرقي قوي هيمن على الحكومة المركزية لعقود قبل وصوله إلى السلطة في عام 2018.