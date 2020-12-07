أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب بالسعودية بموافقه فوريه

أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب، في المملكة العربية السعودية والذي يحتوى على مزايا كبيره وعديده، تأتي في مقدمتها افضل تمويل شخصي وهو تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث من المعروف أن هناك عدد من الشركات ترفض تحويل راتب موظفيها، ولهذا جاءت عدد من البنوك بتقديم خدمه تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، والبنوك التي تقدم هذه الخدمة ليست كثيره و لكن مميزه من حيث الاجرائات والتسهيلات المقدمة للعملاء، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على افضل بنك للتمويل بدون تحويل راتب في السعودية، ونتعرف أيضا على الشروط والاجرائات التي تتم للحصول على تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب.

أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب

يوجد في المملكة العربية السعودية عدد قليل من البنوك التي تقدم قروض بدون تحويل راتب، وهذه الخدمة من اجل تقديمها تحتاج إلى بنوك قويه من حيث تقديم تمويل شخصي بدون تحويل راتب، حيث للحصول على هذه الميزة لابد من توفير عدد من المميزات التي يمتلكها البنك، ومن اجل التعرف على افضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب، عليك اتباع السطور القادمة لأنها تحتوى على كافة البنوك التي تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل أيضا.

البنوك التي تقدم التمويل الشخصي بدون تحويل راتب

هناك بنوك هامه من حيث الخدمات المقدمة لديها إلى كل عملائها داخل الأراضي السعودية، وهذه البنوك تسمح بالحصول على تمويل شخصي فورى بدون تحويل راتب وهى كالتالي.

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أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام عند سداد اخر قسط من القرض.

لا يشترط حصول المستفيد على الجنسية السعودية، ولكن أي جنسيه اخرى يمكن حصولها على القرض.

راتب المستفيد لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

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شروط الحصول على تمويل بدون تحويل راتب