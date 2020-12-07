إصابات كورونا فى العالم تتجاوز 67 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، التى تستند إلى البيانات المختلفة المتاحة، إن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم بلغ أكثر من 67 مليون شخص، فيما توفى 1.535 مليون شخصا بتداعيات الإصابة وتعافى أكثر من 43 مليون شخص. وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الأل من حيث الإصابات تليها الهند والبرازيل.

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