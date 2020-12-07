أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين

جدة - نرمين السيد - وقال مصدران، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه من المرجح أن تستهدف إجراءات مثل تجميد الأصول وعقوبات مالية ما يصل إلى 14 شخصا من بينهم مسؤولون فى البرلمان الصينى وأعضاء فى الحزب الشيوعى الصيني.

فيما قال شخص آخر مطلع على الأمر، إنه من المرجح أن تضم العقوبات مجموعة مسؤولين من هونج كونج وبر الصين الرئيسي. ولم تذكر المصادر أسماء أو مناصب الذين تستهدفهم العقوبات.

وكانت حكومة هونج كونج المدعومة من بكين قد طردت الشهر الماضى، أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصينى سلطات المدينة سلطات جديدة لكبح المعارضة. وأثارت هذه الخطوة استقالات جماعية من جانب نواب المعارضة المؤيدين للديمقراطية فى المستعمرة البريطانية السابقة.