جدة - نرمين السيد - وقال مصدران، وفقا لوكالة "رويترز"، إنه من المرجح أن تستهدف إجراءات مثل تجميد الأصول وعقوبات مالية ما يصل إلى 14 شخصا من بينهم مسؤولون فى البرلمان الصينى وأعضاء فى الحزب الشيوعى الصيني.
فيما قال شخص آخر مطلع على الأمر، إنه من المرجح أن تضم العقوبات مجموعة مسؤولين من هونج كونج وبر الصين الرئيسي. ولم تذكر المصادر أسماء أو مناصب الذين تستهدفهم العقوبات.
وكانت حكومة هونج كونج المدعومة من بكين قد طردت الشهر الماضى، أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية بعد أن منح البرلمان الصينى سلطات المدينة سلطات جديدة لكبح المعارضة. وأثارت هذه الخطوة استقالات جماعية من جانب نواب المعارضة المؤيدين للديمقراطية فى المستعمرة البريطانية السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين صينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.