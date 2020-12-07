انخفاض بسيط.. روسيا تسجل 28142 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل انخفاض طفيف في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى 28142 اليوم الاثنين بعد تجاوزها 29 ألفا أمس.

فيما سجلت 456 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن حصيلة حالات كورونا المسجلة في البلاد وصلت إلى مليونين و488912، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43597 حالة.

وحسب بيانات المركز، فإن عدد المتعافين زاد خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 18850 شخصا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء مليونا و956588، مع بقاء 488727 حالة نشطة حتى الآن.

وفي العاصمة موسكو انخفض عدد الإصابات الجديدة من 7512 أمس إلى 7257 اليوم مع ارتفاع الوفيات من 72 إلى 76.