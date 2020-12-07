مسخ وبهرجة.. أول رد من صفاء الهاشم بعد خسارتها انتخابات مجلس الأمة الكويتي

كشفت البرلمانية الكويتية السابقة، صفاء الهاشم، عن أول رد فعل لها عندما علمت بخسارتها، مشيرة إلى أنها ضحكت عندما رأت النتيجة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن الهاشم قولها: "ضحكت عندما رأيت النتيجة لأني في نفس الوقت رأيت الخوف والوجل في عيون البعض من إعادة وجود شخص مثلي داخل البرلمان يفند، ويعمل، ويفضح الغلط ولا يداري، ولا يبالي بالانتقاد ان كان الامر ليس لمصلحة أهل الكويت".

وأضافت النائبة السابقة بمجلس الأمة الكويتي أن نتائج الانتخابات التي خسرتها "أثبتت أن ما يقال في الإعلام عن دعم المرأة ومساندتها والرغبة في وجود عنصر نسائي في البرلمان شيء، وما جرى خلف الأبواب المغلقة لأخذ خاطر البعض شيء آخر".

وفي تصريح خاص لـ "القبس"، وصفت الهاشم الحديث عن دعم المرأة بأنه " كان بهرجة إعلامية" تعد مسخا..

وتابعت صفاء الهاشم قائلة: "هذا المجلس مهيأ فقط لتحقيق رغبات البعض بقانونين فقط: قانون العفو وقانون تغيير الصوت الانتخابي مضيفة، أنه لهذه الأسباب لا وجود لذكر المرأة فبالنسبة لهم هذه الأجندة أهم".

وذكرت أن "العنصر النسائي بالوجوه التي برزت خلال الانتخابات يستحق كل تقدير، قائلة أن حصولها على هذا الرقم من الأصوات هو أقوى رسالة وصلت أن تأثيرك يا صفاء العالي بشموخك وقوة طرحك وحجتك الدائمة المعروفة بالشراسة والصلابة والتي أشغلت الكويت والخليج والعالم العربي «قد اتعبنا واشغلنا ودودهنا»".

واختتمت الهاشم تصريحها بالقول: "أنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى لما آلت إليه النتيجة لأنني واثقة ومتمكنة من اهل الكويت وأهل دائرتي".