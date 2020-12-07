كعادتها تخلف وعدها.. حكومة الوفاق تهدد بالانسحاب من اتفاق الهدنة في ليبيا

لوحت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية، اليوم الاثنين، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقًا لوسائل إعلام متفرقة، هدد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، بالانسحاب من الهدنة، مؤكدا أنه لا خيار سوى بسط سيطرتهم على كامل التراب الليبي بالقوة.
يأتي ذلك مع عودة التحركات التركية الخبيثة في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل لحل سياسي.
وذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، أن طائرة شحن عسكرية تركية هبطت في قاعدة الوطية الليبية.
ووفقا لموقع "ليبيا مباشر"، هبطت طائرة شحن عسكري تركية من طراز A400 في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة ميرزفون شمال تركيا.
وكانت وسائل الإعلام الليبية، قد أفادت أمس بأن طائرة شحن عسكري تركية من طراز "سي 130" هبطت في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة قيصري في تركيا.
وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة سرت.
يأتي ذلك، بالتزامن مع وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسئولين؛ لعرض رؤية الجيش الليبي بشأن المفاوضات الجارية.
وقالت وسائل الإعلام الليبية المقربة من الجيش الليبي، إن زيارة حفتر تأتي لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.
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