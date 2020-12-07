مصرع 6 أشخاص خلال أعمال شغب في سجن بالإكوادور

لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، في أعمال شغب داخل سجن بمقاطعة إسميرالداس، في شمال الإكوادور.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وسائل إعلام رسمية بالإكوادور أن أعمال الشغب اندلعت في المؤسسة الإصلاحية، بين عناصر مجموعتين إجراميتين تتنافسان على مناطق النفوذ.

وتم استدعاء عناصر قوات خاصة من الشرطة، لفرض النظام والانضباط من جديد في السجن.

من جانبها، أكدت إدارة السجن، عدم تسجيل أي محاولات للهرب أثناء أعمال الشغب.