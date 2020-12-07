استعدادا لبدء حملة التطعيم.. وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى مستشفى بـ لندن.. صور

وصلت الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الخاص بشركتي فايزر وبايونتك، إلى مستشفى في جنوب لندن، وذلك قبل بدء بريطانيا حملة التطعيم ضد الوباء غدًا الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة من داخل مستشفى جامعة كرويدون، تدافع الصيادلة لاستلام الشحنة الأولى من اللقاح ويضعونها في ثلاجات بالمستشفى.

وحسب موقع "مترو" البريطاني، يلزم تخزين لقاح فايزر في درجة حرارة -70 درجة مئوية قبل استخدامه.

وكانت الحكومة قد عقدت على استلام 357 مليون جرعة من لقاح فايزر، تم إرسال 800 ألف جرعة منها حتى الآن.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن لديها خطط لإيصال لقاح كورونا إلى عموم المملكة المتحدة، بعدما أثيرت المخاوف من عدم تلقي الكثير من المواطنين هذا التطعيم من الدفعة الأولى بسبب قلة الكمية.

وكشف رؤساء الصحة في بريطانيا، أن المملكة المتحدة ستتلقى ما يصل إلى أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر وبايونتك، قبل نهاية العام الجاري، حيث تبدأ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في تلقي الجرعات بدءًا من غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر في العشرات من المستشفيات اعتبارًا من غدا الثلاثاء، وذلك مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في الصحة الذين هم أكثر عرضة لخطر الوباء.