نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات بين عناصر للقوات الإثيوبية في هيران وسط الصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت اشتباكات، بين عناصر للقوات الإثيوبية العاملة تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" في محافظة هيران وسط البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام صومالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاقتتال بين عناصر من القوات الإثيوبية بدأ بعد أن فتح جندي من قومية تيغراي النار على زملائه الإثيوبيين داخل قاعدة عسكرية في المنطقة، مما أسفر عن مصرع اثنين منهم وذلك قبل أن يقتل بالرصاص بدوره.

ويذكر أن سبب الصراع داخل صفوف القوات الإثيوبية في الصومال، العملية العسكرية التي شنتها قوات الجيش الإثيوبي علي إقليم تيغراي شمال البلاد قبل نحو شهر.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر أمنية ودبلوماسية أن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال قاموا بنزع سلاح زملاء لهم من عرق تيغراي يتراوح عددهم بين 200 و300 في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.