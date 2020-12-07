بعد ارتفاع الإصابات.. كوريا الجنوبية تعلن سول منطقة حرب ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، إنه تم تسجيل إصابة أكثر من 5300 شخص خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تركزت معظم الإصابات الجديدة فى منطقة العاصمة سول.
من جانبه، دعا وزير الصحة بارك نيونج هو، سكان البلاد إلى التحلى باليقظة، معلنا "باتت منطقة العاصمة الآن منطقة حرب ضد فيروس كورونا، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
وذكر الوزير الكورى أن البلاد قد تضطر لزيادة تدابير التباعد الاجتماعي لمنع عودة ظهور الفيروس فى العاصمة و"انفجاره ووصوله إلى تفش واسع النطاق على الصعيد الوطني، وانهيار نظام الرعاية الصحية".
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