أردوغان يتراجع أمام أوروبا: لا نسعى للتصعيد ونعمل على حل الخلافات بالتعاون

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا تسعى للتصعيد فى شرق المتوسط بل تعمل على حل الخلافات بالتعاون وبشكل عادل، داعيا الاتحاد الأوروبى ألّا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وقبرص.





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