جدة - نرمين السيد - قال زاده، إن "قرار البرلمان الإيرانى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومى بشأن خفض الالتزامات النووية كلها مشروطة حتى اليوم الذى يعود فيه الغربيون إلى التزاماتهم".
ولفت خطيب زادة إلى أنه "من الطبيعى أنه إذا أوفت أوروبا والولايات المتحدة بالتزاماتهما، فسنفى بالتزاماتنا بالكامل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: سنعود للاتفاق النووى بشكل كامل إذا التزم الأوروبيون ببنوده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.