إيران: سنعود للاتفاق النووى بشكل كامل إذا التزم الأوروبيون ببنوده

جدة - نرمين السيد - قال زاده، إن "قرار البرلمان الإيرانى وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومى بشأن خفض الالتزامات النووية كلها مشروطة حتى اليوم الذى يعود فيه الغربيون إلى التزاماتهم".

ولفت خطيب زادة إلى أنه "من الطبيعى أنه إذا أوفت أوروبا والولايات المتحدة بالتزاماتهما، فسنفى بالتزاماتنا بالكامل".