بيان ألمانى فرنسى بريطانى: إعلان إيران رفع التخصيب مخالف للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وشدد البيان المشترك، أنه يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، محذرة من قرار منع مفتشى الوكالة الدولية من عمليات التحقق.

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