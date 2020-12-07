فنزويلا: التحالف السياسي لمادورو يعلن فوزه الساحق في انتخابات الكونجرس

أعلن التحالف السياسي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين فوزه الساحق في انتخابات الكونجرس التي قاطعتها المعارضة ولاقت انتقادات دولية على نطاق واسع بسبب مزاعم حدوث تزوير بها.

وقال مادورو - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - "لقد استعدنا الجمعية الوطنية بأغلبية أصوات الشعب الفنزويلي.. إنه نصر عظيم بلا شك للديمقراطية".

بدورها، قالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي إنديرا ألفونزو "إن الحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي بزعامة مادورو والأحزاب المتحالفة معه استحوذوا على 67 % من المقاعد بالجمعية الوطنية في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، كما أوضحت أن 31 % فقط من ال20 مليون ناخب المسجلين هم من شاركوا في هذه الانتخابات.

وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو - الذي يعتبر سلطة مادورو غير شرعية - قد دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد الانتخابات التشريعية في فنزويلا ب"المهزلة" وكتب على تويتر "ما يحدث في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة".

وجرت هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.