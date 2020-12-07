مساعد ميركل يتطوع بنفسه.. ألمانيا تستعد لبدء حملة التلقيح ضد كورونا في هذا التوقيت

وسط استعداد بريطانيا لبدء حملة تطعيم المواطنين غدًا الثلاثاء، بلقاح شركتي فايزر وبايونتك المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، حددت ألمانيا أخيرًا موعد توفير اللقاح لمواطنيها.

وقال هيلج براون، رئيس موظفي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يتوقع أن تبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا في ألمانيا، مع أوائل العام الجديد 2021.

ومن المتوقع أن تتخذ سلطات الاتحاد الأوروبي قرارًا بحلول 29 ديسمبر الجاري بشأن الموافقة على استخدام أول لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف براون في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، أنه سيبلغ السلطات الطبية بأنه مستعد للمساعدة وتطعيم المواطنين بنفسه.

وأشار إلى أنه لا يعمل على مدار الساعة كمساعد لأنجيلا ميركل، لذلك فهو مستعد للمساعدة والتطوع في عطلة نهاية الأسبوع لتطعيم الناس.

وأكد أنه والمستشارة الألمانية ميركل سوف يتم تطعيمهما "عندما يحين دورهما" دون تحديد مواعيد محددة أو بأي ترتيب.

وبدأت ألمانيا بالفعل في تحضير مراكز للتلقيح، لكنها تنتظر منح الاتحاد الأوروبي التصريح النهائي اللازم لبدء استخدام أول اللقاحات المضادة لكورونا.

وحسب صحيفة "إيه بي سي" الأمريكية، فعلى الرغم من ثبات متوسط معدل الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا منذ إعادة البلاد فرض إغلاق جزئي الشهر الماضي، إلا أنها لم تنخفض حيث سجلت البلاد أكثر من 12 ألف إصابة و147 حالة وفاة أمس الأحد.

ويتوقع أن يستمر إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي وصالات الرياضة وغيرها من الأماكن الترفيهية "على الأقل في مناطق البؤر" في ألمانيا حتى 10 يناير المقبل، حسب تأكيدات براون.