نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان فرنسي وبريطاني وألماني بشأن استخدام إيران أجهزة الطرد المركزي المتطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الاثنين، إن تركيب إيران ثلاث سلاسل إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز مخالف للاتفاق النووي ويبعث على القلق.

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك: "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على فرصة للدبلوماسية".

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، البدء في ضخ أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز بغاز يستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، بدء بناء موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في عمق الجبال المحيطة بمنطقة نطنز، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد قالت السلطات الإيرانية، إنه تم نقل 2000 كيلو جرام من غاز سادس فلوريد اليورانيوم من محطة نطنز إلى محطة فوردو تحت رقابة مفتشي الوكالة الدولية لبدء تشغيل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو.

وقد نقلت "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، غاز "uf6" إلى منشأة فوردو جنوب طهران تمهيدا للبدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها النووية".