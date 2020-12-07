انت الان تتابع تفاصيل خبر بن سليم “يؤكد جاهزية منشآت التخزين بالامارات للتعامل مع لقاحات كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اليوم الاثنين 7 ديسمبر أكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس موانئ دبي العالمية في تصريحات لقناة “سي إن بي سي العربية”، أن منشآت التخزين في إمارة دبي جاهزة للتعامل مع لقاحات كوفيد-19، وعلى نفس المنوال، أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي،في تصريحات سابقة لهذا، أن الهيئة قامت بدراسة التحديات التي قد تواجهها شركات الطيران ومطارات الدولة استعداداً لعمليات النقل الجوي للقاح “كوفيد-19”.

كما أوضحت الهيئة العامة بدبي:

أن فريق العمل يضم خبراء في المواد الخطرة وعمليات الطيران والجدارة الجوية وطب الطيران حيث تتركز مهمة فريق العمل على تقديم الدعم الفني وكافة التسهيلات اللازم لأي طلبات قد ترد للهيئة لتسهيل عمليات النقل الجوي للقاح “كوفيد- 19″، ويشمل ذلك أيضاً استعداد الهيئة لإصدار أي موافقات استثنائية إذا لزم الأمر.

كما أشارت الهيئة إلى أن شركات الطيران ومطارات الدولة قامت بعمل كافة الاستعدادات اللازمة لهذا الأمر، إذ قام طيران الإمارات بتجهيز مركز التبريد الخاص بها في مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك قيام طيران الاتحاد حالياً بالعمل على إمكانية توفير مراكز تبريد إضافية بخلاف مراكز التبريد الحالية إضافة إلى قيام مطارات الدولة بالتنسيق مع شركات خدمات المناولة الأرضية في كافة المطارات بتوفير مراكز تبريد ذات طاقة استيعابية عالية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من شحنات لقاح “كوفيد-19 ” . ومن المتوقع تسليم اللقاح سيبدأ في أواخر هذا العام، أو أوائل العام المقبل. وكانت شركتا فايزر و بيونتيك قد أعلنتا إن النتائج المؤقتة أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 90 %.

مع العلم:

أن احدث بيانات وإحصائيات وزارة الصحة الإماراتية أكدت أنه تم رصد أمس الأحد 6/12/2020 إصابات جديدة بالوباء العالمي كرونا “كوفيد 19” عددها 1153 حالة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في الإمارات العربية المتحدة إلى 176.429 ألف إصابة.