ألمانيا: الاتحاد الأوروبى يبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا فى نزاع شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تنطلق اليوم الإثنين، قمة وزراء خارجية أوروبا، ويدرس زعماء الاتحاد الأوروبى تنفيذ تهديدهم بفرض إجراءات عقابية على تركيا بسبب نزاع على الغاز فى البحر المتوسط.
ولن يتخذ الوزراء قرارات فى اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس، زعماء الاتحاد الأوروبى الذين طلبوا من تركيا فى أكتوبر الماضى، التوقف عن التنقيب فى المياه المتنازع عليها فى شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.
وأدى تحرك تركيا فى أواخر نوفمبر بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها فى تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد فى تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبى.
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