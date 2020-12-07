تايلاند تسجل 21 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز الحكومى لإدارة أزمة "كوفيد-19" فأن الحالات الجديدة تضمنت 15 تايلانديا وستة أجانب وتم وضع الحالات الوافدة من الخارج قيد الحجر الصحى.
كما ارتفع إجمالى حالات التعافى من المرض فى البلاد إلى 3 آلاف و848 حالة، بينما توفى 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 164 حالة فى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.
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