أول تعليق من إيران على تدهور صحة المرشد علي خامنئي

علق مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، على الأنباء التي تفيد بتدهور صحة المرشد الأعلى لـ إيران وقيامه بنقل السلطة إلى نجله مجتبى.

وقال فضائلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" ردًا على الشائعات: "على عناد الأعداء وبفضل من الله وبدعاء المحبين، القائد (خامنئي) بسلامة ونشاط، وينفذ أعماله حسب الجدول اليومي".

وكانت تقارير إعلامية أفادت في أنباء غير مؤكدة بوفاة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي؛ عقب تدهور حالته الصحية، وتسليم السلطة إلى نجله مجتبي.

وذكرت صحيفة "جيويش برس" الأمريكية الموجهة، أن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، تُوفي، لكنها قالت إنها أنباء غير مؤكدة ولن يتم الإعلان رسميا من قبل إيران إلا بعد اكتمال عملية نقل صلاحياته إلى ابنه مجتبي خامنئي.

وفي وقت سابق، أكد الصحفي الإيراني محمد أحوازي تدهور صحة خامنئي منذ يوم الجمعة ، وأن مقربين منه "خائفون جدا" على وضعه الصحي هذه المرة.

وقالت مصادر إيرانية، إنه تم نقل مهام وصلاحيات المرشد الإيراني إلى نجله مجتبي خامنئي، وهو مسؤول عن بعض الدوائر الأمنية والاستخباراتية في إيران.

وأوضح الصحفي الإيراني ، أنه لم يتضح بعد سبب تدهور صحة خامنئي، لكنها قد ترجع إلى معاناته من مرض السرطان أو مرض آخر.

وأكد أحوازي، أنه تم إلغاء اجتماع بين خامنئي والرئيس حسن روحاني مؤخرا، نتيجة تدهور الحالة الصحية للأول.