نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يبحث إجراءات ضد تركيا بشأن الخلاف في شرق البحر المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، الإثنين، إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون الإجراءات ضد تركيا في اجتماعهم اليوم، إذ لم يحدث تهدئة في الصراع في شرق البحر المتوسط في الأشهر الماضية.

وقال ماس قبل لقاء نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "عملت ألمانيا بجد لتسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال الأشهر الماضية". وأضاف: "لكن كان هناك الكثير من الاستفزازات، والتوترات بين تركيا وقبرص واليونان حالت دون أي محادثات مباشرة.. لهذا السبب، سوف نتحدث عن العواقب التي يجب أن نستخلصها – مع النظر لقمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع."

وقد اندلعت التوترات في أغسطس عندما أرسلت أنقرة سفينة مسح لتحديد آفاق التنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضًا. اتفقت أنقرة وأثينا على استئناف المحادثات بشأن مطالباتهما البحرية المتنازع عليها في سبتمبر، منهية توقف دام 4 سنوات. لكن قالت اليونان منذ ذلك الحين إنها لن تبدأ محادثات ما دامت السفن التركية في المياه المتنازع عليها. عادت السفينة Oruc Reis إلى الميناء مرة أخرى الأسبوع الماضي.