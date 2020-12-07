مجلس النواب الليبي يعقد جلسة في بنغازي بحضور رئيسه عقيلة صالح

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أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة في بنغازي بحضور رئيسه عقيلة صالح، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس كافة إلى حضور جلسة رسمية ستعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي.

وأوضح المجلس في بيان أن الجلسة ستناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

يشار إلى أن مدينة غدامس الليبية، تستضيف حاليا، أعضاء في مجلس النواب ضمن مشاورات الحل السياسي لأزمة الانقسام السياسي.