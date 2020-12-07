قرض آهل بدون فوائد من بنك التنمية الإجتماعية، يقدم بنك التنمية الإجتماعية مجموعة من التسهيلات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على مواجهة ضغوط الحياة، فهو يقدم عدة برامج تمويلية منها قرض الأسرة وقرض كنف وقرض آهل، واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات قرض آهل والشروط الواجب توفرها للحصول على قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل بدون فوائد أو رسوم إدارية وفترة سداد تصل إلى 60 شهر وذلك عن طريق إجراءات مبسطة لجميع العملاء يبدأ قرض آهل من 18 ألف ريال سعودي ويصل مبلغ القرض إلى 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى وهناك مميزات كثيرة منها:

فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. يستطيع العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الحصول على قرض آهل. يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل الأرامل والمطلقات والمتسبب والمتقاعد والمهجورة. سرعة الموافقة على قرض آهل وذلك بعد التحقق من صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة لبنك التنمية الإجتماعية. يوفر البنك للعملاء إمكانية الحصول على منتج آهل من خلال خطوات بسيطة لجميع العملاء.

يجب أن يكون طالب القرض مقيد في سجلات وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ويشترط أن تكون مدة خدمته أكثر من سنتين.

يجب على طالب القرض تقديم كفيل على حسب المذكور في نموذج 105 الموجود في موقع البنك وذلك للفئات الآتية: الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص والطالب وربة المنزل.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 10 ألاف ريال سعودي.

تشجيع المواطنين السعوديين على تنفيذ مشروعات مبتكرة وتوفير فرص عمل للشباب.

نقوم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الإجتماعية وإختيار قرض آهل. الآن نقوم بالضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني. على المتقدم إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. رفع الأوراق والمستندات التي تؤكد أن البيانات التي قمت بإدخالها صحيحه. إضغط على تسجيل الطلب. إنتظار رساله من البنك على هاتفك تفيد بأنه تم الموافقة على القرض أو رفضه.

شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض آهل بدون فوائد أو رسومطريقة تقديم طلب الحصول على قرض اهل