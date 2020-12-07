قرض في 3 ساعات بأقل دخل للسعودي والمقيم يصل إلى 1.5 مليون ريال من ساب Sabb

قروض بدون كفيل من بنك ساب السعودي، من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية التي تقدم عروض وخدمات عديدة خاصة بكل مواطن، يقدم ساب عروض حصرية للتمويل الشخصي والتي تصل مبالغ التمويلات إلى 1،500،000 ريال سعودي، ويستطيع جميع العملاء التقديم على طلب التمويل الشخصي للسعوديين أو غير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية الذين لديهم الحق في التقديم أيضاً، مما يساعد التمويل الشخصي العملاء في تلبيه احتياجاتهم المتعددة والتي من خلالها يهدف بنك ساب إلى تنمية استثمارات المواطنين وتحسين الدخل العام لهم من خلال توفير سيولة مصرفية تناسب جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي قرض سريع من خلال إجراءات ميسرة وسرعة في الحصول علي مبلغ التمويل، تابعوا معنا عبر موقعنا سنوضح الشروط وطريقة التقديم على طلب قروض بدون كفيل ومميزاته من بنك ساب السعودي.

مزايا التمويل من بنك ساب لجميع المبالغ التمويلية

قروض ساب لها توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق قواعد ميسرة لجميع المواطنين، ويتم إتاحة مبالغ متنوعة تساعد كل مواطن حسب راتبه الشخصي حيث تتوافر مبالغ التمويل التي تصل إلى 1.500.000 ريال سعودي، مع طرح فترة سداد مرنة ومريحة للعملاء تصل لمدة 5 سنوات لأي تمويل شخصي بأي فرع من فروع ساب.

سيتم الموافقة السريعة على طلبك للتمويل وسيتم صرف مبالغ التمويل الراغب في الحصول عليها خلال مدة 3 ساعات فقط من التقديم، كما سيتم إعفاء العميل من تسديد المديونية الخاصة بالتمويل الذي يحصل عليه أي عميل في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله، بالإضافة إلى انه يمكنك الحصول على تمويل إضافي أو تكميلي في حالة رغبة كل عميل وقدرته وذلك بشرط سداد 20٪ من قيمة التمويل السابق.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك ساب

يوفر بنك ساب بعض الشروط البسيطة التي من خلالها يستطيع أي فرد الحصول علي التمويل الشخصي من بنك ساب بسهولة، ومن هذه الشروط:

أن لا يقل العمر عن 21 عام ولا يزيد عن 58 عام للعاملين بالقطاع الحكومي، ولا يزيد عن 60 عام للعاملين بالقطاع الخاص.

أن لا يقل الدخل الشهري عن 3،000 ريال سعودي سواء للعملاء السعوديين أو غير السعوديين، ويعد هذا الراتب هو الحد الأدنى حتي يتم الموفقة علي طلب التمويل.

مدة العمل لا تقل عن شهر واحد بالنسبة للسعوديين، وبمدة لا تقل عن 3 أشهر بالنسبة لغير السعوديين من جنسيات متعددة والمقيمين داخل جميع مدن المملكة.

كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من بنك ساب للمواطن والوافد

أصبح طلب التمويل الشخصي من بنك ساب إلكترونياً، حيث يتم الدخول على الموقع الرسمي لبنك ساب من رابط: تسجيل ساب، ومن خلال هذا الموقع يستطيع أي مواطن سعودي أو مقيم سواء يعمل بالقطاع الحكومي أو الخاص طلب أي مبلغ تمويل.