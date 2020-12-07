مسؤول مقرب من خامنئى ينفى تدهور حالته الصحية

جدة - نرمين السيد - نفى مسؤول مقرب من المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، الشائعات التى ترددت على وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص تدهور الحالة الصحية لخامنئى، جاء ذلك وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.





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