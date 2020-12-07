ماكرون: مصر حصن منيع ضد التطرف

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى، أن فرنسا حريصة جدا على العلاقة الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أنها جزء من النشاط الاقتصادى فى البلاد.
كما أكد على أن مواجهة الإرهاب تشكل صلب العلاقة مع مصر، قائلا "نعمل على تعميق العلاقة الأمنية والعسكرية مع مصر، فهى حصن منيع ضد التطرف".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك فى ثانى أيّام الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى فرنسا، وكان ماكرون فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله لقصر الإليزيه.
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