بعد توقف 15 شهرا عن السفر.. الفاتيكان: البابا فرنسيس يزور العراق في مارس المقبل

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس سيزور العراق خلال الفترة بين 5 و8 مارس المقبل، وذلك بعد توقف استمر 15 شهرا عن السفر دوليا.

ووفقا لموقع "فاتيكان نيوز"، قال مدير المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، اليوم الإثنين، إن البابا فرانسيس قبل دعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية.

وأضاف برونس أن رحلة البابا، المقررة في مارس المقبل، ستستغرق أربعة أيام وتشمل أربع محافظات عراقية.

وبحسب بيان المكتب الصحفي، فإن بابا الفاتيكان: "سيزور بغداد وسهل أور المرتبط بذكرى ابراهيم ومدينة اربيل والموصل وقرقوش في سهل نينوى".

وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن خط سير رحلة البابا، مؤكدا أنه سوف "يأخذ في الاعتبار تطورات حالة الطوارئ الصحية في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء شبه الرسمية "واع"، إن "البابا فرنسيس يزور العراق في مارس من العام المقبل".

واعتبرت الخارجية العراقية زيارة البابا المرتقبة في مارس تاريخية ورسالة سلام، دون مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن البابا فرانسيس أعرب، منذ فترة طويلة، عن رغبته في زيارة العراق.

وفي 10 يونيو 2019، قال في اجتماع لوكالات الإغاثة الكاثوليكية إنه يعتزم السفر إلى العراق في عام 2020.