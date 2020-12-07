بعد هجومه العنيف على المرأة.. موجة انتقادات واسعة لبرلماني تونسي

أثار البرلماني التونسي، النائب محمد العفاس، غضبا واسعا وموجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته الأخيرة تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة المراة والاسرة وكبار السن، والتي وصفت بـ "التعدي الصارخ والعنف الشديد على المرأة التونسية".

واعتبر مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي التونسيون تصريحات العفاس "إهانة متعمدة" للمرأة التونسية و"تعد على حقوقها".

ووفقا لوسائل إعلام تونسية، وجه النائب عن ائتلاف الكرامة التونسي، في مداخلة له بالبرلمان، خلال الجلسة العامة الخاصة بمناقشة ميزانية وزارة المرأة، رسالة إلى ما أسماهم "المتاجرين" بقضايا المرأة، حيث اعتبرهم يستعملون مصطلحات خاطئة.

وقارن في حديثه، والذي، بين المرأة التونسية والمرأة في الغرب قائلا: "مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات والإنجاب خارج إطار الزواج والحق في الإجهاض والحريات الجنسية".

واعتبر العفاس في هذا السياق "الأمهات العازبات إما عاهرات أو مغتصبات، والانجاب خارج اطار الزواج هو زنا، في حين أن الإجهاض يعتبر قتل نفس بغير نفس، والحرية الجنسية هي عهر، والشذوذ هو فاحشة وعكس الفطرة"، وهو ما وصفه المغردون بالـ "عنيف والمتطرف".

ومن بين الصريحاتـ، التي أدلى بها العفاس هو وصفه التحرر "هو أن يكون المرء عبدا للموضة والشهوات والغرب ولدعوات الانحلال"؛ كما هاجم حقوق المرأة وحريتها التي وصفها بـ "حرية الوصول للمرأة".

وبدوره، أدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تصريحات العفاس، معلنا عن قراره القاضي برفع شكاية ضده إلى العدالة حسب بيان صادرعن الاتحاد.

وأوضح الاتحاد أنه قرر رفع ''ما وصفه بالتعدي الصارخ والعنف الشديد على المرأة التونسية" إلى أنظار العدالة حتى تبت في الأمر واصفا خطاب العفاس بالخطاب "الرجعي والمتخلف والحاقد" باعتباره احتوى على تصريحات تضمنت تحقيرا وترذيلا وتقزيما للمراة التونسية وفق البيان ذاته.