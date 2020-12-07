الصين تبرئ نفسها وتتهم استراليا بنقل كورونا إليها

في محاولة لتبرئة نفسها من نشر فيروس كورونا في العالم، قالت الصين إن فيروس كورونا "كوفيد-19"، ربما انتشر خارجها وذلك في استراليا، حيث انتقل إلى سوق ووهان عبر صادرات الأغذية المجمدة من كانبرا.

ووفقًا لمقال بصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية، فإن فكرة انتقال الفيروس إلى سوق ووهان العام الماضي "لا يمكن استبعادها" - على الرغم من اعترافه بعدم وجود دليل داعم لهذه النظرية.

وسلطت بكين الضوء على نظرية إن الفيروس لم يبدأ من عندها منذ أكتوبر الماضي، وذلك عندما وجد الخبراء الذين يتتبعون تفشي المرض عينات حية من فيروس كورونا على عبوات من سمك القد المجمد المستورد، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

فيما يقول العلماء الغرب إن هذه النظرية تخمينية للغاية، مشيرين إلى أنه من المرجح أن المرض انتقل من الخفافيش إلى أنواع حيوانية أخرى ثم إلى البشر في ووهان.

وذكر المقال أنه تم استيراد منتجات مبردة من عدة دول بما في ذلك منتجات اللحوم من البرازيل وألمانيا وشرائح اللحم الأسترالية والكرز التشيلي والمأكولات البحرية الإكوادورية. وأشار إلى أن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها قال في أكتوبر الماضي إن الاختبارات المعملية أكدت أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لفترة طويلة على عبوات الأطعمة المجمدة. وقال خبير الأمراض في جامعة ووهان إن هذا الاكتشاف يجعل من الممكن جدًا الاعتقاد بأن الفيروس تم استيراده من الخارج إلى الصين. وأضاف: "لم تخطر ببالنا الفكرة من قبل لكن يبدو الآن من المعقول أن الفيروس ربما تم استيراده إلى ووهان عبر منتجات سلسلة التبريد المستوردة". يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن وباء كورونا يمكن أن يعيش لفترة طويلة في ظروف التخزين البارد لكن الأمثلة نادرة.

يشار إلى أنه تم رصد أول حالات مصابة بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم؛ ما تسبب في وفاة 1.5 مليون شخص وتدمير الاقتصاد.

ويأتي مقال "جلوبال تايمز"، وسط تصاعد التوتر السياسي والاقتصادي بين أستراليا والصين، على إثر فرض الأخيرة تعريفة بنسبة 212% على النبيذ الأسترالي، ونشر صور دعائية تشير إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب ضد القوات الأسترالية في أفغانستان.