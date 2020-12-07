موسكو تأمل في الإفراج عن صحفيين روسيين محتجزين في تركيا

أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل بلاده في إيجاد تسوية لقضية احتجاز الصحفيين الروسيين في تركيا، ليتم الإفراج عنهما في أقرب وقت.

وقال بيسكوف - في تصريح اليوم /الاثنين/ - "دبلوماسيونا على تواصل مع الجانب التركي، ونأمل أن يتم حل المشكلة من خلال الحوار"، مضيفا: "نتوقع ونأمل أن يتم إطلاق سراح الصحفيين في المستقبل القريب".

وأكد الناطق باسم الكرملين أن روسيا ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لتقديم المساعدة للصحفيين المحتجزين.. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمساعدة الصحفيين الروس.

كانت قناة "إن تي في" الروسية، أعلنت /الجمعة/ الماضي، أن موظفين اثنين من برنامج "التلفزيون المركزي" اعتقلا من قبل الشرطة التركية في ضواحي اسطنبول.