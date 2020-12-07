الوفيات تتجاوز 50 ألف حالة.. إيران تسجل 10827 إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الاثنين، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الأحد، تسجيل 10827 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى مليون و51 ألف و374 إصابة مؤكدة.
واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1691 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن هناك 5796 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.
وأضافت الصحة الإيرانية أنه تم رصد 284 حالة وفاة جديدة، في غضون الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 50594 حالة.
ولفتت الوزارة الإيرانية إلى تعافي 742 ألف و955 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 6 ملايين و432 ألف و228 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
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