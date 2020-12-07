الجامعة العربية: انتخابات "النواب المصري" اتسمت بمناخ تنافسي وحيادي بفضل الإشراف القضائي

قال السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 إن الانتخابات اتسمت بمناخ تنافسي وحيادي بفضل الإشراف القضائي الكامل لكل جوانبها في تطابق مع الأنظمة القانونية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة.
وأضاف خطابي - في تصريح اليوم /الاثنين/ - إن بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات ومن خلال تواجدها الميداني في عدد من المحافظات المصرية تفقدت 988 لجنة ومركزا انتخابيا منذ انطلاق المسار الانتخابي في أكتوبر الماضي إلى غاية انطلاق المحطة الانتخابية الأخيرة في هذا الاستحقاق.
وأوضح أن الانتخابات وما شهدته من إشراف قضائي كامل تؤشر على توجه واضح لضمان سلامة الفعل الانتخابي، وتؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان في ظل جائحة "كورونا".
وتابع السفير خطابي"أن انتخابات مجلس النواب 2020 خطوة مهمة لاستكمال المنظومة المؤسساتية ودعائم البناء الدستوري، وترسيخ حق المواطنين في الترشح والانتخاب وفق الأحكام التشريعية الجديدة التي كرست التمثيل اللائق لأطياف المجتمع في المجلس النيابي وخاصة النساء".
وأعرب خطابي عن شكره لرؤساء اللجان من قضاة ومستشارين لتعاونهم البناء؛ مما مكن البعثة من أداء مهمتها في رصد ومعاينة وملاحظة مجريات هذه العملية الانتخابية في ظروف جيدة.
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