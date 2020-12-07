من الإسكندرية.. الناتو يحتفي بشراكته مع مصر.. صور

احتفى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتواجد سفنه في ميناء الإسكندرية، في إطار الشراكة بين الحلف ومصر، التي تعد شراكة استراتيجية نظرًا لما تحظى به مصر من تقدير دولي لجهودها الدولية في إحلال السلام والدعوة إلى وقف الصراعات.

وقال الحلف في تغريدة على موقع تويتر " إن الدورية البحرية السادسة للناتو تقوم بزيارة إلى الأسكندرية".

وأضاف الناتو " تعد مصر جزء من حوار الناتو المتوسطي المعتمد على ثنائي أساسي من الحوار السياسي والتعاون على أرض الواقع في المنطقة".

وتابع الناتو في تغريدته " نحن أقوى معًا من خلال الشراكة الفعالة".

ورفعت أعلام السفن الحربية التابعة للحلف العلم المصري بجوار الأعلام الأوروبية التي تشكل دوله أغلبية أعضاء القارة الأوروبية.

وسبق إن أكد مسئولون فى حلف شمال الأطلنطى (الناتو) أهمية الحوار المتوسطى بين الحلف وعدد من دول البحر المتوسط فى مقدمتها مصر لما لها من ثقل سياسى متنامى وبما يسهم فى تحسين التفاهم وبناء الثقة بين الجانبين ويظهر أهمية العمل بشكل مشترك إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك وبخاصة فى قضايا مكافحة الإرهاب.