مصرف الراجحي .. الآن تحويل الأموال عبر موني جرام من جميع فروع وقنوات الراجحي

أعلن مصرف الراجحي عن بناء شراكة جديدة مع شبكة موني جرام اكبر مزودي خدمة تحويل الأموال في المملكة العربية السعودية ودول العالم، وتعتبر موني جرام من اكبر الشركات العالمية في تحويل ألأموال والتي تقع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن خدمة تحويل الراجحي سوف تساهم بشكل كبير في استلام وتحويل الأموال بكل سهولة وامان، كما أن شبكة موني جرام تمتلك أكثر من 400 الف وكيل حول العالم.

طريقة إرسال الأموال من مركز تحويل الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الراغبة في تحويل الاموال عبر مصرف الراجحي لموني جرام وهى كما يلي:

الذهاب اقرب مركز تحويل الراجحي.

في حالة لم تكن مسجل في تحويل الراجحي يجب عليك احضار الأوراق التالية:

صورة من الإقامة سارية.

خطاب جهة العمل.

تعبئة نموذج التسجيل في تحويل الراجحي.

إضافة تفاصيل المستفيدين (رقم الحساب البنكي – الاسم – رقم حساب الآيبان).

اختيار خدمة موني جرام كخدمة مفضلة لديك بالاستخدام.

طريقة تحويل الراجحي من ماكينة الصراف الآلي لمصرف الراجحي

لتحويل الاموال عبر ماكينة الصراف الآلي لمصرف الراجحي يجب أن تمتلك بطاقة مصرف الراجحي آو بطاقة مسبقة الدفع واتباع الخطوات التالية:

ادخل البطاقة في ماكينة الصراف الآلي لمصرف الراجحي.

اختيار التحويل ثم التحويل الدولي الفوري.

ثم اختيار مستفيد موني جرام الذي تريد أن ترسل الأموال له.

ثم اختيار العملة والمبلغ مع ضرورة التأكد جيداً من الاسم والأرقام المدخلة.

بعد تأكيد العملية سوف تصلك رسالة بها الرقم السري على رقم الجوال الخاص بك، وعليك تزويد البنك بالرقم السري وصورة من الهوية لإتمام التحويل.

إرسال الأموال عبر تطبيق تحويل الراجحي

يمكنك تنزيل تطبيق تحويل الراجحي على الجوال الخاص بك، ثم قم بتسجيل بياناتك عن طريق تحميل تطبيق الراجحي، ثم قم بالخطوات التالية حتى تتمكن من إرسال الأموال للمستفيد باستخدام تطبيق تحويل الراجحي كما هو موضح بالخطوات.

قم بتسجيل الدخول على تطبيق تحويل الراجحي وتابع الخطوات.

اختر تحويل.

ادخل على نوع التحويل للتعرف على نوع المستفيدين.

ثم اختر نقد فوري من قائمة اختيار المستفيد.

ثم اختر مستفيد موني جرام من القائمة وادخل على التالي.

ادخل المبلغ الذي تريد إرساله للتعرف على الرسوم المستحقة.

اختر سبب التحويل وادخل على التالي.

سوف تصلك رسالة قصيرة على الجوال بها الرقم السري، قم بتزويد الرقم السري وبصمة الوجه، لإتمام تحويل المبلغ.

والجدير بالذكر انه يمكنك إضافة مستفيد موني جرام من خلال تطبيق تحويل الراجحي بكل سهولة.