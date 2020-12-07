“السعودية”إطلاق برنامج أكاديمية منشآت للابتكار والريادة للمنشآت متسارعة النمو

اهتمت الهيئة العامة للمنشآت بالمملكة العربية السعودية بفئة المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة حيث حرصت على تقديم يد المساعدة إليها للحفاظ على استمراريتها وتزايدها من خلال دراسة المشاكل التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول واقعيه ومدروسة تعمل على تطويرها واكتسابها للمهارات والخبرات من خلال برنامج أكاديمية منشآت للابتكار والريادة المنشآت متسارعة النمو.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت” السعودية:

أطلقت أمس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت بالمملكة العربية السعودية، برنامج أكاديمية منشآت للابتكار والريادة للمنشآت متسارعة النمو بالتعاون مع مركز التطوير المهني بجامعة ستانفورد ومعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية، ويستمر على مدى 3 شهور، يغطي استراتيجيات الابتكار في الشركات وخطط طرح المنتجات وتطوير الأسواق وإدارة النمو، إذ تشمل الخدمات الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشخيص دقيق لتحديد نقاط القوة ومواطن التطوير ثم تقديم الحلول اللازمة.

كما أوضحت الهيئة العامة للمنشآت في بيان لها اليوم الإثنين أنه تم إطلاق هذا البرنامج بمشاركة ممثلي 50 منشأة صغيرة ومتوسطة، بهدف رفع كفاءة المنشآت ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التجارية لملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة، التي تستهدف تطوير قدراتها في المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والابتكار وغيرها من الجوانب الهام.

كما أوضحت إن عدد المنشآت السعودية متسارعة النمو يقدر بنحو 7 آلاف منشأة، ويتزايد عدد المنشآت متسارعة النمو بما يقرب من ألف منشأة كل عام، لذلك اهتمت “منشآت” بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من المنشآت للحفاظ على هذا التزايد الإيجابي في عددها والمحافظة على نمو المنشآت القائمة.