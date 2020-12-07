طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل للحصول علي الدعم السكني

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات، في المملكة العربية السعودية عبر وزارة الإسكان التي ماتزال تقدم كل ما هو جديد في دعم الأسر السعودية، وفقاً إلي معايير تضمن العدالة لمستحقي الدعم السكني من الجوانب المالية والاجتماعية والصحية أيضاً، كما تقدم وزارة الإسكان تسهيلات شتي لكل الأسر بالمملكة من أجل إرتفاع نسبة تملك المواطنين السعوديين المسكن الملائم الذي يحقق لكل أسرة سعودية الراحة، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني خطوات التسجيل في سكني للمطلقات، وشروط حصول النساء السعوديات المطلقات إلي الدعم السكني.

تتمكن كل امرأة سعودية مطلقة التسجيل في برنامج سكني التابع إلي وزارة الإسكان السعودية، من أجل الحصول علي الدعم السكني، كما يحق لكل امرأة أرملة أيضاً التقديم في الدعم السكني، وفقاً إلي شروط شروط الدعم السكني الجديدة التي وضعها وزارة الإسكان في لائحة الدعم الجديدة، وجاء من ضمن الدعم المقدم من وزارة الإسكان الدعم السكني للنساء أو الفتيات التي كان أهم شروطه هي عدم زواج الفتاة بعد أن صار عمرها 25 عام، أو الفتاة التي توفي أبويها قبل أن تبلغ هذا عمر 25 عام أو الفتاة المجهول أسرتها أو أبويها.



وضع الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة شروط للنساء المطلقات للحصول على الدعم السكني وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن تكون المرأة المطلقة تعول طفل أو أكثر بحيث لا يزيد عمر أحد أبنائها عن 25 عام. أن يكون مر على زمن طلاقها عامين فأكثر.

لا تختلف شروط الدعم السكني للمطلقات كثيرا عن الدعم السكني للأرامل فجاءت شروط الدعم للارامل كالتالي:

يجب أن يكون مر على زمن وفاة الزوج عامين فأكثر.

يجب أن يكون الأب متوفي.

يجب أن يكون الزوج المتوفي ينتمي إلي جنسية سعودية.

الدخول علي رابط سكني .

. تقديم دفتر العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية.

تسجيل البيانات الشخصية مثل (رقم الجوال، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد).

التحقق من الرمز المرئي.

إستقبال رقم الدخول علي الجوال.

القيام بفتح الصفحة الرئيسية لموقع سكني.

القيام بتسجيل الدخول عن طريق رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

القيام باستكمال البيانات المطلوبة مع تجهيز معرف الراتب أو نموذج الدخل الشهري.

بعد الإنتهاء من تسجيل كافة المعلومات المطلوبة لا يستغرق القبول المبدئي لطلب الدعم كثيرا، ولمزيد من التعرف علي موعد الحصول على الدعم يمكنك التواصل مع سكني مع خلال الاتصال بالرقم الموحد.

أوضحت لائحة الإسكان في بعض بنودها عن بعض الشروط العامة للدعم السكني وكانت هذه الشروط كالآتي: