بالفيديو.. خنزير هائج يروع متجرا والشرطة "تصطاده" بذكاء

أحدث خنزير بري حالة من الفزع داخل متجر في الصين، بعدما دخل على نحو مفاجئ أصاب العاملة الوحيدة في المحل بـ"الرعب"، لكن السلطات نجحت في احتواء الحيوان، في وقت لاحق.

وبحسب الفيديو الذي عرضته قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، فإن العاملة الصينية التي قدمت باسم شي، كانت بمفردها في المحل الذي يقدم مشروب الشاي.

وقالت شي، في تصريح صحفي، إنها رأت ظلا أسود، في بادئ الأمر، فظنت أن الأمر يتعلق بكلب قريب من المحل، لكن ما إن مرت ثوان معدودة حتى اقتحم الخنزير البري المكان وهو في حالة من الهيجان.

وتنقل الخنزير داخل المحل، وهو يسقط الأغراض إلى الأرض، بينما كانت العاملة تصرخُ إزاء ما تراه، ثم قفزت فوق منصة الخدمة (الكاونتر) حتى تتفادى ضربة الحيوان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السلطات حضرت إلى المكان وسيطرت على الخنزير البري ثم اقتادته إلى مركز لإيواء الحيوانات البرية.

وتمت السيطرة على الخنزير البري من خلال تقنية التخدير في المكان، ووقعت الحادثة في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، بمدينة نانجينغ، شرقي البلاد.

ولم تقتصر "هجمة" الخنزير البري على اقتحام محل تقديم الشاي فقط، بل تقدم لاحقا صوب مصنع محلي في الحي، فرصد السكان تحركه المريب وبادروا إلى إبلاغ الشرطة التي نقلته وهو فاقد للوعي.