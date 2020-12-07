ألمانيا: جهود الوساطة فى النزاع مع تركيا باءت بالفشل

جدة - نرمين السيد - وقال ماس اليوم الإثنين، على هامش محادثات مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل: "حاولت ألمانيا جاهدة إيجاد طريقة لدفع الحوار مع تركيا"، مضيفا أنه بسبب التوترات بين تركيا وقبرص واليونان لم يكن من الممكن للأسف بدء محادثات مباشرة، كانت هناك استفزازات كثيرة للغاية.
وكان تحرك تركيا فى أواخر نوفمبر، بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها، قد أدى إلى تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا وروسيا والاستبداد فى تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبى.
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