الفيضانات تقتل 7 أشخاص فى إيران

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدى، إن 5 أشخاص لقوا حتفهم فى محافظة هرمزغان الجنوبية وشخصين فى محافظة بوشهر جنوب غربى البلاد، مضيفا أن شخصين آخرين أصيبا بجروح فى المقاطعات نفسها.
يذكر أن إيران تعرضت فى ربيع عام 2019 لفيضانات غير مسبوقة فى 25 من أصل 31 محافظة بالبلاد، مما تسبب فى مصرع 80 شخصا، ووقوع أضرار قدرت بنحو 2.5 مليار دولار.
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